I cammini del Ben-essere Esperienze che coinvolgono il corpo e tutti i sensi ad Anzio, Ponza e Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella vita di ogni individuo oggi tutto scorre troppo velocemente, è come essere trasportati da una forza potente e inarrestabile che non ci consente di rallentare: un “treno impazzito” che viaggia a velocità inaudita. In questa continua corsa si perde il senso dell’esistenza. Eppure oggi più che mai abbiamo bisogno di concederci momenti di sano relax e diventare consapevoli di come le nostre azioni e le nostre scelte possano influenzare la nostra vita. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici e benefici sulla salute di chi pratica yoga: diminuisce i valori dell’ansia e dello stress , aumenta la capacità respiratoria, migliora la circolazione, fa bene al cuore, rinforza la muscolatura del corpo, aumenta l’elasticità del corpo, migliora la postura, allevia i mal di schiena, aumenta la concentrazione, rallenta l’invecchiamento, rilassa e favorisce il sonno, migliora la percezione di sé, aumenta l’autostima. Ma anche camminare apporta altrettanto benefici a tutto il corpo e alla mente. Essere a contatto con la natura, allontanarsi dal frastuono della città, mettersi in movimento, ci fa entrare in contatto con la parte più profonda di noi stessi, affina le capacità senso-percettive, che vengono sollecitati: la vista dai panorami, l’ olfatto dagli odori della natura, il gusto assaggiando frutti selvatici, l’udito dai suoni, dal rumore dei nostri passi, dal canto degli uccelli, dal fruscio delle foglie, dal silenzio. Un connubio perfetto, per il nostro benessere: camminare e praticare yoga. Muovendoci, passo dopo passo e fermandoci per una sana pratica di Yoga nella natura, non solo esploriamo il mondo, ma facciamo esperienza di quanto questa attività sia benefica per il corpo e mente. Anna Maria Falbo, dell’associazione Cara Energy, ricercatrice del benessere integrato, insegnante di yoga, docente di scuole primarie, da anni impegnata nel promuovere il benessere, la felicità e la serenità delle persone, insieme a Sonia Moscatelli, dell’Associazione Fruttalia, esperta del riconoscimento di erbe e piante commestibili e medicamentose, di alimentazione naturale e crudista, accompagnatrice A. V. esperta di trekking, hanno ideato una serie di camminate, weekend e vacanze finalizzate al benessere, alla crescita personale e al “sano” divertimento della persona.

Questo il calendario delle Camminate Yoga e Ben-essere:

26 gennaio Tor Caldara 15 febbraio San FaustinoSingles Day– da Anzio a Nettuno 29 febbraio La Solfatara di Pomezia

21/22 marzo week and a Saturnia

5 aprile Lago di Fogliano

11/12 aprile week end al Parco dell’uccellina

1/3 maggio Isola di Ponza

9 maggio Torre Astura

23/ 24 maggio Isola di Ventotene

6 giugno Bosco di Foglino

14 giugno Lago di Paola Sabaudia

12/25 luglio Carloforte – Sardegna

17/31 agosto Abbazia dei Santi Felice e Mauro in Val di Narco (PG). Umbria

