Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sul crollo di un manufatto in via Roma dello scorso 30 novembre:

“Gentilissima redazione vi segnalo , come abitante di questa nostra splendida cittadina che mi sembra una vergogna che a distanza di quasi due mesi non si è ancora provveduto per i ruderi ( del comune? ) crollato all’inizio di via Roma. Inoltre ci sono anche tubi del gas che forse possono costituire un ulteriore pericolo. Non sarebbe il caso di provvedere? “