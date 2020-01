Anzio, Legambiente bonifica Tor Caldara: “Occorre conoscere da dove arrivano i rifiuti” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri mattina oltre cinquanta volontari del circolo Legambiente e dell’associazione Montagna Libera di Aprilia, hanno ripulito per quanto potevano il litorale sottostante la RNR di Tor Caldara, cercando di differenziare per quanto possibile. La quantità di rifiuti era impressionante. Il litorale era ricoperto da plastica e lattine spezzate, vestiti, scarpe, oggetti per la casa e reti. Spiaggiati e in mare presenti anche una notevole quantità di assorbenti da donna. Occorre conoscere da dove arrivano tutti questi rifiuti. Le mareggiate di questi ultimi tempi hanno probabilmente portato a riva dal fondo rifiuti da molto tempo affondati, ma in questo caso il fondale dovrebbe essere ricoperto da un grosso strato di rifiuti.