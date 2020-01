Anzio, fermati dalla polizia due minori di 16 e 13 anni per il furto di un motociclo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nel pomeriggio di ieri, la volante del commissariato di polizia di Anzio, durante il normale servizio di prevenzione, verso le ore 16 nel centro storico, notava due giovani a bordo di un ciclomotore, che alla vista della volante, cercavano di far perdere le proprie tracce, ma gli uomini diretti dal Commissario Oliviero, li rintracciavano. durante il controllo dei documenti veniva notata una certa agitazione dei due. infatti nell’attesa dei risultati, il capo pattuglia effettuava una telefonata ai carabinieri di Anzio, dove un ragazzo stava presentando denuncia di furto del ciclomotore controllato, di conseguenza si procedeva all’arresto in flagranza di reato dei due. Il 16 enne veniva affidato ad un centro di prima accoglienza, il 13 enne non imputabile veniva riaffidato ai genitori.