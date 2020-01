Anzio, il 13 febbraio Giovanni Vernia volerà da New York ad Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il 13 Febbraio GIOVANNI VERNIA volerà a New York dove metterà in scena il suo spettacolo “HOW TO BECOME ITALIAN” ma prima…. Anzio. Sabato 25 Gennaio alle h.21:00 il poliedrico ed amato artista GIOVANNI VERNIA sarà in scena al Teatro UN1KO di Anzio//Lavinio, nella sede della CRAZY SCHOOL, con uno show comico realizzato totalmente in lingua inglese: “HOW TO BECOME ITALIAN”. La ragione per cui Vernia ha scelto di essere all’Un1ko di Anzio è per provare il suo nuovo show prima della grande serata organizzata dalla Hight Beat che lo vedrà protagonista il 13 Febbraio a New York. Organizzato da Giovanni Zappalà, presidente della My Happy Summer Animazione, “How to become Italian” sarà uno spettacolo dove l’irriverente arte dell’essere italiani verrà analizzata nei suoi dettagli più ironici. L’esclusivo evento sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per chi fosse interessato a parteciparvi può richiedere il proprio invito (finché sono disponibili) telefonando al numero 347.6644361 oppure recandosi al Teatro Un1ko/ Crazy School – Viale del Sole 4 – Lavinio/Anzio (Rm) E’ richiesta una sola caratteristica: la comprensione della lingua inglese!