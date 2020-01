DA DE SANTIS A FERMO, AVANGUARDIA DI SPORT E SALUTE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Puntualmente, si verifica quanto è nella logica delle cose e che sono prevedibili. Sulla crisi libica non abbiamo più niente da dire, se non che andrà di male in peggio. La semplice gestione delle risorse fossili di cui dispone risolverebbe ampiamente il problema di quella popolazione, ma altresì alimenta la cupidigia dei finti pacificatori. Così oggi preferisco rimettere mano alla cultura sportiva, prendendo lo spunto da un raro volumetto della mia raccolta in comodato al Centro Studi Documentazione e Ricerche “ALTIS” del CNIFP, il “Manuale di Ginnastica Educativa Igienica” del Maestro Michelotto Fermo, elaborato e pubblicato nel 1886 sull’onda della Legge De Sanctis del 1878, istitutiva della Ginnastica Educativa nelle Scuole elementari del Regno d’Italia. Al riguardo, voglio sottolineare come la Repubblica sia in un ritardo abissale e che il riavvio con l’Azienda dedicata, che ha sostituito CONI Servizi, presenta problematicità evidenti. Comunque, per dare una idea di quanto fossimo avanti, soprattutto nella scuola e di quanto abbiamo perso attraversando secoli e regimi diversi, vi rimando al testo ed alle immagini di quanto sotto…