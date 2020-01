Anzio, sventata occupazione abusiva di un appartamento a piazza della Pace - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, la polizia locale è intervenuta dietro segnalazione ed ha sventato una occupazione abusiva in piazza della Pace, nelle case Ater. L’abitazione era stata assegnata ad una signora deceduta ad agosto ed i parenti se la stavano contendendo. Uno di questi ha segnalato alla polizia locale, che è intervenuta. L’appartamento era stata assegnato ad una signora deceduta ad agosto. Uno dei parenti stava portando via, numerosi mobili e suppellettili con un furgone. Il mezzo era condotto da due indiani, tra cui uno clandestino. La polizia locale sta provvedendo per tutte le procedure per il decreto di espulsione ed il furgone è stato sequestrato perché privo di assicurazione.