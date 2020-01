Il film “Scherza con i fanti" protagonista del 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Scherza con i fanti”, il film di Gianfranco Pannone ed Ambrogio Sparagna, premiato nel 2019 a Venezia e Madrid, “piccola storia degli italiani in divisa e di come abbiamo imparato a non aver paura della pace”, in uscita nella sale cinematografiche, protagonista del 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio. Lunedì 20 gennaio, dalle 9.30, al Cinema Astoria, la proiezione gratuita per gli studenti. Interverranno in sala Ambrogio Sparagna e Michele Zanoni

76° dello Sbarco di Anzio: Ambrogio Sparagna, musicista, compositore ed etnomusicologo di fama internazionale, fondatore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica, con all’attivo numerosi progetti realizzati in collaborazione con prestigiose Istituzioni internazionali e con artisti di tutto il mondo, lunedì 20 gennaio, dalle ore 9.30, in occasione della proiezioni del film documentario “Scherza con i fanti”, interverrà all’incontro con gli studenti delle scuole superiori del territorio. Alla proiezione d al confronto con gli studenti, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi, interverrà anche il Maestro Michele Zanoni, cittadino anziate, che ha composto il brano “Tempo”, presente nel film, insieme al compianto Andrea Camilleri.

“Scherza con i fanti”, il nuovo film documentario del sodalizio regista/musicista Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà, dopo la prima mondiale alle Giornate degli Autori dell’ultimo Festival di Venezia, applaudito e ben accolto dalla critica, sbarcherà ad Anzio, nella sala magnum del Cinema Astoria, gentilmente messa a disposizione da Daria e Maura Cacciapuoti. Si tratta di uno dei documentari più premiati dell’anno: dalla recente vittoria come miglior docufilm al Festival del Cinema Italiano di Madrid, al Premio Speciale della giuria CICT-UNESCO “Enrico Fulchignoni”, il Premio SIAE al Talento Creativo assegnato a Pannone e Sparagna alle Giornate degli Autori, e il premio alla Carriera a Pannone conferito dal Festival del Documentario “Visioni dal Mondo-Immagini dalla Realtà” di Milano; inoltre è entrato nella quindicina finalista come miglior documentario ai David di Donatello.

IL FILM

Scherza con i fanti racconta il rapporto lungo, serio, spesso ironico e stretto tra gli italiani e l’esercito. Pannone parte dall’assunto che un popolo con 2000 anni di guerre, invasioni, imperi e cadute, possa ben essere maestro di pace nel mondo. Nel film il rapporto è raccontato dai diari di quattro soldati (scritti in un arco che va dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), da magnifiche canzoni popolari scelte e interpretate da un genio musicale come Ambrogio Sparagna (e da Francesco De Gregori, Giovanni Lindo Ferretti, Francesco Di Giacomo…), dalle preziose e bellissime immagini dell’Istituto Luce.

Dopo il viaggio avventuroso nel mondo della credenza religiosa di “Lascia stare i santi”, la coppia creativa tra cinema e musica, composta da Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna, torna a scandagliare un campo vasto ma spesso dimenticato della nostra identità culturale. Scherza con i fanti è un percorso tra cultura, storia, memoria, musica, vita intima e sociale del Bel Paese, che vuole essere un viaggio tragicomico nella recente storia d’Italia e un Canto per la Pace.

“Il docufilm, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, considerato un vero e proprio Inno alla Pace, – afferma l’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Laura Nolfi – uscirà nelle Sale il 16 gennaio e ad Anzio, grazie alla positiva collaborazione del nostro Ente con l’Istituto Luce, la mattina del 20 gennaio, sarà proiettato agli studenti, alla presenza del nostro Sindaco, del grande musicista Ambrogio Sparagna e del Maestro Michele Zanoni. Le Celebrazioni del 76° dello Sbarco rappresentano un grande sforzo organizzativo del Comune di Anzio, con l’attivazione di tutta una serie di fondamentali servizi per consentire la partecipazione attiva, delle scuole del territorio, ai numerosi eventi culturali che abbiamo programmato”.