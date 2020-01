76° Anniversario dello Sbarco di Anzio: “Bandiere sul Mare” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

76° Anniversario dello Sbarco di Anzio: ieri mattina, alla presenza dei Sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, è stata inaugurata l’undicesima edizione della mostra “Bandiere sul Mare”, organizzata dall’Associazione Warriors at Anzio. E’ stata inaugurata questa mattina, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, l’undicesima edizione dell’importante mostra “Bandiere sul Mare” che ha aperto il programma delle Celebrazioni per il 76° Anniversario dello Sbarco di Anzio.

L’evento culturale, che ha visto la partecipazione del Comandante del Porto, T.V. Luca Giotta, dei Sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, dell’Assessore alla politiche culturali e della scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi, delle Autorità Militari del territorio, delle Associazioni e soprattutto di numerosi studenti dell’Istituto Nautico di Anzio, ha aperto ufficialmente l’intenso programma del 76° dello Sbarco di Anzio, con l’esposizione di cimeli, uniformi, fotografie e documenti originali dell’epoca.

L’iniziativa è organizzata, come nelle precedenti edizioni, dall’Associazione Warriors at Anzio”, guidata da Giuseppe Tulli, in collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, con l’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica del Comune e con il fondamentale apporto prestato dal Luogotenente in congedo, Domenico Tenace.

“Apriamo ufficialmente il programma di queste celebrazioni, – ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – che abbiamo voluto caratterizzare intorno all’importanza di mantenere viva la memoria, al grande valore della pace e soprattutto ai giovani del territorio che, come questa mattina, devono essere i protagonisti di queste giornate. Il dramma dello sfollamento,l’estremo sacrificio di tanti giovani che riposano nei Cimiteri, la distruzione delle nostre Città, sono la più significativa testimonianza dell’importanza della pace, in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando oggi”.

Uniformi, cimeli, documenti dello Sbarco di Anzio e del periodo bellico, rigorosamente originali, per la maggior parte appartenuti ai Veterani, saranno esposti, con ingresso libero, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, fino al 26 Gennaio, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Il Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha espresso la sua soddisfazione nel partecipare all’importante ricorrenza “finalizzata a tramandare alle giovani generazioni il grande sacrificio fatto dai nostri Padri, per uno Stato libero e democratico”.

“Ringrazio Pino Tulli e gli amici dell’Associazione Warriors at Anzio per il lavoro svolto, con passione ed amore per la Città – ha detto l’Assessore, Laura Nolfi -. Le scuole di Anzio, di ogni ordine e grado, come nella giornata di oggi, visiteranno la mostra e saranno parte attiva nel programma delle celebrazioni che, grazie alla lungimiranza del Sindaco De Angelis, sarà incentrato sulla prima edizione del Premio per la Pace”.

Anzio, 16 gennaio 2020