Grandi Applausi e Sold Out al Teatro Studio 8 con “L’Altro Figlio” di Luigi Pirandello - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sold out e applausi interminabili per “L’altro figlio” atto unico di Luigi Pirandello. Siamo tutti soddisfatti. Abbiamo visto un pubblico attento che ha partecipato al dramma in scena, sostenendo il cast con entusiasmo. Molta gratitudine per tutti, in particolare per la protagonista nonchè regista Alessandra Ferro. Non possiamo però non citare Giampiero Bonomo che ha affiancato con maestria la protagonista nel ruolo del dottore. Una novella semplice ma profonda, il cui cuore è il monologo straziante della madre, in cui Alessandra Ferro convince, colpisce con voce ferma che sfugge al patetismo. L’attrice mette in scena una donna dal passato coraggioso figlia di una società rurale e crudele, provata dalla sofferenza e dall’abbandono, sola ma ancora fremente. Ottima nell’espressività e nella gestualità oltre che nei vestiti e nell’acconciatura scelte (quelle mani sempre raccolte e le dita l’una sull’altra conferiscono un’immagine di semplicità popolare autentica), il personaggio, anche a distanza di anni fa tornare alla mente le tante donne di oggi vittima di violenza, furiose con la vita, ma anche tanto, tanto stanche di combattere contro un mondo che le compatisce, che non le aiuta, che le confina in un angolo. Una donna arresa, abbattuta dalla vergogna e da un dolore incalcolabile ben reso dall’attrice su cui si concentrano tutti gli occhi degli spettatori. Buone anche le performance dei cointerpreti, in particolare le figure femminili delle compaesane, ben caratterizzate, ognuna con un suo spazio, ognuna interpretata con cura nella voce e nelle pose. Si nota un buon lavoro di costruzione della vicenda e di equa divisione delle battute e degli spazi. Prossimi appuntamenti sabato 25 gennaio 2020 ore 21.30 “Filumena Marturano” di Edoardo De Filippo rappresentata dalla compagnia “Insieme per Caso”, e sabato 01 febbraio ci sarà la” Finalissima” del concorso teatrale “Premio città di Nettuno e Anzio 2019/2020” indetto dai Liberi Teatranti assieme a Stefania Zuccari presidente della UILT LAZIO(Unione italiana libero teatro). A seguire, dall’8 febbraio il Teatro Studio 8 proporrà la nuova stagione teatrale 2020 con grandi attori professionisti, e tanti comici del panorama nazionale. La prima artista ad aprire la rassegna sarà una grande attrice a tutto tondo, poliedrica , drammatica, ironica e brillante, nonché madrina del Teatro Studio 8: Luciana Frazzetto con l’esilarante commedia: “Una Donna per amico”, già andata in scena al Teatro De’ Servi in occasione del Roma Comic Off e in tantissimi altri teatri italiani, assieme a Francesca Milani e Stefano Scaramuzzinocon la regia di Massimo Milazzo. Una commedia dove l’Amore non ha colore, non ha ostacoli, pregiudizi, sesso e vince su tutto! A breve verrà pubblicato l’intero cartellone della nuova programmazione teatrale 2020.

