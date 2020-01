Anzio, l’opposizione chiede chiarimenti su Porto, Biogas ed Ospedale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Come consiglieri comunali di opposizione abbiamo protocollato richiesta di consiglio comunale con all’ordine del giorno la situazione relativa alla Capo d’Anzio. Chiediamo che il Sindaco venga a riferire al Consiglio e alla città la reale situazione della partecipata e il futuro del nostro porto. Inoltre nella stessa convocazione chiediamo che si attui quanto stabilito nel consiglio comunale congiunto con Nettuno sull’ospedale ossia l’istituzione della Commissione Speciale Sanità. Infine che si riferisca al consiglio in merito al lavoro prodotto dalla Commissione Speciale Impianti. In particolare che fine abbia fatto la relazione tecnica che doveva essere utilizzata per tentare di bloccare la centrale biogas di imminente apertura

Consiglieri Comunali

Lina Giannino PD

Rita Pollastrini M5S

Mariateresa Russo M5S

Alessio Guain M5S

Luca Brignone ApA