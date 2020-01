Anzio, avrà il suo Palazzetto dello Sport: i lavori sono ultimati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, il palazzetto dello sport è quasi ultimato. In questi ultimi mesi l’amministrazione neroniana si è portata decisamente avanti con l’esecuzione dei lavori dell’impianto sportivo, provvedendo con la bonifica del guaino dei piccioni, sostituendo i vetri, realizzando l’impianto di trattamento dell’aria e attivando il gas metano. In pratica per ultimare l’opera, manca il progetto per l’antincendio. Una notizia che i cittadini di Anzio attendevano da anni. L’opera incompiuta faceva parte di un pacchetto che comprendeva Villa Sarsina e il centro Anziani “Renato Salvini”. Il palazzetto può ospitare fino a 1184 persone. Nel 2016 la giunta Bruschini, aveva approvato uno studio di fattibilità per l’impianto di ventilazione inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del 2019. Una procedura di realizzazione del centro sportivo, che si è accelerata anche grazie al nuovo decreto Sblocca Cantieri, che ha snellito e velocizzato gli iter burocratici. Anzio, avrà finalmente il suo palazzetto dello Sport, che sarà in funzione da settembre per la prossima stagione sportiva.