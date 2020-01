Tragedia ad Aprilia: morti sul colpo una coppia di coniugi falciata da un’auto - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Tragico incidente alle ore 18, in Via La Cogna, al confine tra Ardea e Pomezia. Due coniugi sono stati investiti da un’auto Mercedes Classe A, guidata da un giovane in circostanze ancora da chiarire. La coppia di anziani ultraottantenni era scesa dall’autobus di ritorno da Roma ed è stata falciata e sbalzata a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale d’Aprilia e i sanitari dell 118, ma per loro non c’è stato nulla da fare sono morti sul colpo. L’investitore è stato sottoposto all’alcool test.