Operazione antidroga dei carabinieri a Roma, 16 arresti. Tra le piazze di spaccio Pomezia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Operazione antidroga dei carabinieri a Roma. Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana, aggravata dall’uso di armi. Per gli investigatori, il sodalizio dedito al narcotraffico nella Capitale, promosso e diretto da un italiano, riforniva di droga i quartieri del Trullo, Monteverde e Montespaccato, con un’espansione dell’interesse criminale anche nell’area del comune di Pomezia. (ANSA)