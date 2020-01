Insieme...per volare! Serata di beneficenza della Promo Civita di Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il prossimo 23 gennaio 2020 presso il Casale la Coccinella di Leonardo palesi in Via dei 5 Archi,5- Campo verde Aprilia, la Promo Civitas di nettuno organizza una serata di beneficenza per poter assegnare due borse di studio per il Conseguimento del Master Mediatori Familiari , a due responsabili della Associazione Promo Civitas con sede In Nigeria , dopo l’ottenimento dell’autorizzazione del governo nigeriano a costituire l’associazione omologa a quella italiana. La serata dal titolo Insieme ..per volare intende anche rendere omaggio a Leonardo Da Vinci in occasione dei 500 anni della morte e a tal proposito parteciperà come Guest Speaker ufficiale dell’Aeronautica Militare il Gen.B.A. Alessandro De Lorenzo , già Comandante del Reparto Sperimentale Volo di Pratica di Mare , nonché astronauta, che racconterà l’evoluzione del volo effettuato a partire da quegli studi avveniristici di Leonardo da Vinci. Il particolare menù ideato per l’occasione, il dolce fantastico e geniale della Gelateria Tonka di Valerio Esposito di Aprilia, la musica dal vivo della Rock Shingle Band allieteranno gli ospiti .Costo della serata E.45.00 con prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento sold out, chiamando in sede o6 9806626 o effettuando bonifico come indicato sulla locandina .

Vi aspettiamo per …. Volare!!!!!