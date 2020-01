Celebrazioni 76° anniversario dello Sbarco Alleato della Città di Aprilia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In occasione del 76° anniversario dello Sbarco Alleato, la Città di Aprilia, insieme al Comune di Lanuvio, partecipa alle Manifestazioni commemorative organizzate di concerto con i Comuni di Anzio e Nettuno.

Programma:

ore 10:00 – Raduno Autorità civili e militari, Associazioni combattentistiche e d’arma, presso il Monumento “Il Graffio della Vita” sito all’incrocio tra la via Genio Civile e via della Gogna, in località Campo di Carne di Aprilia;

ore 10:15 – Deposizione della corona d’alloro presso il Monumento;

ore 10:30 – Intervento del Sindaco di Aprilia Antonio Terra

ore 11:15 – Deposizione della corona d’alloro presso il Monumento dedicato al Tenente Eric Fletcher Waters e ai Caduti dello Sbarco Alleato, sito in via dei Pontoni, Località Buon Riposo di Aprilia;

ore 12:00 – Deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti di Lanuvio, in piazza Enrico Berlinguer;

ore 12:15 – Intervento del Sindaco di Lanuvio Luigi Galieti presso il Monumento ai Caduti in piazza Enrico Berlinguer;

ore 12:30 – Termine delle cerimonie commemorative.