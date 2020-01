Anzio, è morto Fabio Tosoni il runner investito sulla via Ardeatina - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, Fabio Tosoni il runner investito sulla via Ardeatina la scorsa settimana è deceduto. Dopo aver subito un intervento alla testa all’Ospedale San Camillo di Roma, non ce l’ha fatta. Le ferite riportate dopo l’incidente non gli hanno permesso di sopravvivere. Una lotta alla vita durata una settimana, che ha avuto il suo triste epilogo nella giornata di oggi. Lascia una figlia, sua moglie ed una sorella che hanno lottato con lui fino alla fine. Il trentenne che l’ha investito, è risultato positivo all’alcool test e sarà accusato di omicidio stradale. La redazione dell’Eco del Litorale, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tosini.