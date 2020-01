Nettuno, picchiato e derubato un uomo alla stazione. Nell’inseguimento speronate tre auto della polizia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri sera alle ore 23, un extracomunitario è stato picchiato e derubato alla stazione ferroviaria di Nettuno. I responsabili sono un Italiano e quattro marocchini, che dopo aver pestato l’uomo si sono dati alla fuga a bordo di un’auto modello Uno di colore bianco. Ad inseguirli gli agenti del commissariato di polizia di Anzio, che in prossimità di via Cupa dei Marmi ad Anzio, hanno fatto un posto di blocco ma sono stati speronati dai malviventi. Tre le auto danneggiate della polizia. Sul posto sono intervenuti carabinieri per i rilievi. I quattro, sono stati arrestati e l’uomo derubato è in ospedale.