Donati Holter ed Ecodoppler al Reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale di Anzio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In data odierna si è svolta al Padiglione Faina degli Ospedali Riuniti Anzio/Nettuno la cerimonia di donazione di un Holter pressorio e di un Ecodoppler portatile al reparto Nefrologia e Dialisi diretto dalla Dott.ssa Ferrazzano. Il primo strumento, ossia l’Holter pressorio, è stato possibile acquistarlo grazie alla raccolta fondi messa in campo dall’Associazione “Nicla mille storie A.P.S.” la quale, attraverso una serie di manifestazioni è riuscita a centrare l’obiettivo raggiungendo l’importo necessario all’acquisto. Il secondo strumento, viene invece donato dal “Comitato per la prevenzione Oncologica Fiuggi Anticolanum-onlus”. La donazione si è resa possibile grazie all’intercessione dell’Avv. Giuseppina Piccolo, socia del Comitato, nonché Presidente del Consiglio Comunale di Anzio, e dell’Associazione “Nicla mille storie A.P.S.” nella persona del suo Presidente Sig. Claudio Di Giovanni, che recepita la necessità di tale strumentazione, da parte della struttura sanitaria, si sono subito adoperati nel cercare la forma più rapida per reperire fondi per individuare colui o costoro contribuissero, o si potessero far carico dell’acquisto di questo strumento, assai più oneroso rispetto al primo. La consegna è avvenuta alla presenza dei Presidenti delle associazioni coinvolte, per il “Comitato Fiuggi Anticolanum-onlus” Dr. Valerio D’alfonso, cardiolgo del Goretti di Latina, per l’Associazione “Nicla mille storie A.P.S.” Sig. Claudio Di Giovanni, del Primario del Reparto Nefrologia e Dialisi Dott.ssa Maria Teresa Ferrazzano, del Dott. Marinelli, oltre ad alcuni rappresentanti delle due associazioni donanti, e naturalmente dell’Avv. Giuseppina Piccolo, in questa circostanza in veste di “collante” tra le due realtà associative.