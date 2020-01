ARRIVA IL PRIMO FESTIVAL DELLE LIBRERIE DI OSTIA! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dal 14 febbraio all’8 marzo prossimo si svolgerà il primo Festival delle Librerie di Ostia: OSTIA LIBER FEST. Tema: “I LIBRI PARLANO DI TE. CON UN OMAGGIO A GIANNI RODARI”. Sono stae scelte due date

simboliche, la Festa degli innamorati e la Festa della donna, per incorniciare una esperienza mai tentata prima nel grande e popoloso quartiere romano di Ostia.

L’obiettivo è quello di riscoprire le Librerie come avamposti di civiltà, luoghi di incontro e di aggregazione, centri di formazione e di educazione, laboratori di vita democratica. Inoltre, il Festival vuole

coinvolgere lettori di tutte le età e le famiglie, con un particolare richiamo alle nuove generazioni e alle scuole. In programma anche ilcoinvolgimento delle due Biblioteche comunali di Ostia e di Acilia e

quello delle altre Librerie del X Municipio di Roma. Tutte le iniziative sono gratuite: laboratori didattici ed artistici, presentazioni di libri, caccia al tesoro, momenti di omaggio a Gianni Rodari.

In particolare, la mattina del 15 febbraio, i volontari di Ostia Clean Up puliranno il Parco Gianni Rodari (via Desiderato Pietri, 4), che da anni versa in uno stato di abbandono e degrado.

La Conferenza stampa di presentazione si terrà l’11 febbbraio 2020 alle 17.30 presso il Porto Turistico di Roma. La conclusione del Festival è prevista la mattina dell’8 marzo nell’ambito della prossima Festa del

libro e della lettura di Ostia nel Salone multimediale della Chiesa di S.Monica.

Le Librerie che stanno lavorando a questo progetto sono ben dieci:

1) BIBLIOLIBRO’ (Corso Duca di Genova, 4)

2) BOOK FELIX (Corso Duca di Genova, 24)

3) CARTARANCIA (Via Desiderato Pietri, 123)

4) IL BRUCOTONDO (Via Mare di Bering, 38)

5) LA GHIRLANDA (Via delle Baleari, 143)

6) MINI MARKET DEL LIBRO (Via Cesare Laurenti, 54)

7) PUNTO SCUOLA (Viale dei Promontori, 68)

8) SOGNALIBRI (Viale Isole del Capo Verde, 63)

9) TENDA DEI POPOLI (Via Polinesia, 10)

10) UBIK (Via dei Misenati, 48)