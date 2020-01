Ardea, la polizia locale sequestra tre manufatti per l’allevamento di Cavalli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Polizia Locale di Ardea nei giorni scorsi ha operato alcuni controlli sulle strutture di allevamento poste sul territorio.

L’operazione condotta dai caschi bianchi di Via Laurentina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri dr. Francesco Prete, ha portato al sequestro di tre manufatti elevati abusivamente ed utilizzati per la custodia di cavalli, attrezzi e balle di fieno. Nel mirino già da tempo della procura della Repubblica di Velletri, vi era in particolare uno di questi allevamenti all’interno del quale, i controlli eseguiti nei mesi scorsi anche con l’Ufficio Tecnico del comune di Ardea, hanno fatto emergere le costruzioni illecitamente elevate che ha portato il GIP dr. Muscolo del Tribunale di Velletri all’emissione dei provvedimenti di sequestro eseguiti dal Corpo della Polizia Locale di Ardea guidato dal Comandate dr. Sergio Ierace.