Anzio, l’antenna sopra la scuola non è stata rimossa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Non è stata ancora rimossa l’antenna pericolante fuori l’istituto di via Ambrosini. Lo scorso 12 dicembre, il traliccio di telefonia era stato segnalato da un residente, perché a causa del forte maltempo non era stabile. Sul posto i vigili del fuoco, ne hanno constatato la pericolosità tanto da far chiudere strada e scuola per due giorni. L’antenna sembrerebbe risultata attiva, è stata messa in sicurezza ma i vigili non hanno potuto verificarne completamente le condizioni. Oggi un genitore, padre di quattro bambini che frequentano il plesso scolastico proprio sotto l’antenna, ci ha scritto preoccupato per avere informazioni. A quanto ci viene riferito da fonti dell’amministrazione di Anzio, è stato avviato un iter con tutte le procedure previste dalla legge, ma per il momento l’antenna sembrerebbe restare.