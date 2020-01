Anzio, viabilità del centro: Si passerà solo in Vicolo dei Fabbri, la piazza resta chiusa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, l’apertura dell’isola pedonale prevista per febbraio nel centro storico e fortemente voluta dai commercianti potrebbe subire un ulteriore modifica. Il percorso iniziale osteggiato da gran parte della cittadinanza, prevedeva il transito delle auto davanti la Farmacia Internazionale con l’installazione di due parcheggi a tempo e con la possibilità di svoltare in via Porto Neroniano o a Corso del Popolo. Nel pacco sono compresi dei salvapedoni, al posto dei parcheggi di fianco alla chiesa. Inoltre è previsto il transito anche in XX Settembre e al Porto verrano messi dei dissuasori per il contrasto delle aperture illecite delle transenne. Tolto dal percorso originario Vicolo dei Fabbri. Una modifica quest’ultima, che non è piaciuta ai commercianti che si sono rivolti all’assessore Gianluca Mazzi con un documento. A quanto sembra dagli ultimi aggiornamenti si aprirà solo Vicolo dei Fabbri e si potrà proseguire passando davanti alla chiesa (Parrocco permettendo), in via Baccarini. Nessun’altra parte della Piazza verrà aperta.