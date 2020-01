Anzio, avviso per l’affidamento di indagini tecniche sul Paradiso sul Mare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ve lo ricordate il Paradiso sul mare ad Anzio? E’ una sede con destinazione scolastica.

Qui facemmo un sopralluogo per verificarne le condizioni e la funzionalità didattica e culturale. La struttura fu interdetta con ordinanza sindacale. Feci stanziare a bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale ex Provincia una cifra per indagini sismiche.

Dal 27 dicembre è in pubblicazione l’avviso per “l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la verifica della vulnerabilità sismica, l’idoneità statica, i rilievi e le indagini specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del complesso denominato Paradiso sul mare – via Gramsci – Istituto alberghiero Marco Gavio Apicio”.

Teresa Zotta Consigliere Regione M5S