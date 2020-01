Il comune di Nettuno ottiene 4 milioni per le opere sul territorio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Nettuno ha ottenuto fondi per un totale di € 4.020.000,00 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e di opere contro il dissesto idrogeologico stanziati dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un risultato notevole quello ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alessandro Coppola e partito con la variazione di bilancio votata in giunta comunale lo scorso 12 settembre. Da lì l’ufficio tecnico e l’ufficio Lavori Pubblici guidata dall’Assessore Luca Tammone hanno avviato tutte le procedure necessarie per ottenere questi fondi che andranno a finanziare opere che la città attende da tempo inviando la richiesta di contributo entro il termine perentorio del 15 settembre 2019. Nello specifico le opere che partiranno entro 8 mesi saranno:

• Rischio idrogeologico. Regimentazione acque meteoriche in località Piscina Cardillo, Tre Cancelli, Sandalo di Ponente e Sandalo di Levante – € 842.440,00

• Rischio idrogeologico. Regimentazione acque meteoriche in via Padre Pio – € 1.307.910,00

• Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale. Opere di consolidamento e messa in sicurezza di via Genova. “Stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del Fosso Quinto Loricina” 2° lotto – €920.000,00

• Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale. “Stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del Fosso Quinto Loricina” – € 949.650,00

“Un risultato importante, frutto del lavoro fatto da questa Amministrazione in questi primi mesi di mandato – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – ringrazio l’Assessorato ai Lavori Pubblici e i tecnici degli uffici per l’ottimo lavoro svolto atto all’ottenimento di questo importanti risorse che serviranno per attuare opere attese dalla cittadinanza e che avevamo promesso di portare a compimento andando a risolvere situazioni critiche e di vera emergenza come il problema degli allagamenti, dramma che hanno toccato con mano e con dolore i cittadini di Sandalo poche settimane fa. Un ringraziamento lo voglio riservare anche all’ex Commissario Prefettizio Bruno Strati per il lavoro svolto durante il suo mandato e per seguire sempre con attenzione le vicende che riguardano Nettuno anche nel ruolo che ricopre attualmente”.