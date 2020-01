Anzio, Presicce da il benvenuto al nuovo gruppo di centro, ma con riserva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Da circa un anno e mezzo, grazie all’ottimo lavoro del Sindaco, della Giunta, della maggioranza di centrodestra, della struttura comunale e del nostro gruppo consiliare, siamo impegnati sul territorio per dare risposte alla cittadinanza e per dare seguito alla positiva e tempestiva approvazione (per il secondo anno consecutivo) del bilancio comunale. Interverremo con nuove opere pubbliche, strade, condotte, illuminazione, investimenti sui plessi scolastici, recupero del patrimonio comunale, bandiere blu e verdi, parcheggi, eventi culturali e turistici, con il potenziamento di importanti servizi alla cittadinanza. Come Lega, sul fronte politico, rivolgiamo la nostra attenzione e il nostro massimo rispetto per le proposte dei Consiglieri Comunali, Roberta Cafà e Roberto Palomba, candidati Sindaco contro De Angelis alle ultime amministrative ed oggi benvenuti all’interno della nostra maggioranza di governo, che sono però già presenti nella nostra agenda di governo e che vedono l’Amministrazione De Angelis impegnata nel raggiungere tutti gli obiettivi. I Consiglieri ed i movimenti civici che, cambiando opinione rispetto al passato, decidono autonomamente di far parte della maggioranza sono benvenuti all’interno della nostra coalizione di centrodestra.

Il Capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Anzio

Vito Presicce