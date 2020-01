Anzio-Nettuno: controlli a tappeto dei carabinieri mentre Buschittari lascia Anzio per un nuovo incarico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di oggi, i carabinieri stanno effettuando un’attività di servizio ad alto impatto nei territori di Anzio e Nettuno. Sono circa 60 le auto, impegnate sul territorio per controlli stradali a tappeto. Decine di veicoli sono stati fermati in queste ore. Un’ operazione volta al contrasto della criminalità, che era già partita lo scorso novembre dove sono state fermate centinaia di auto e identificati molti residenti del territorio. Nel frattempo il capitano della compagnia dei carabinieri di Anzio, Lorenzo Buschittari è stato chiamato per un nuovo incarico e lascerà la compagnia entro fine mese.