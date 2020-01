Anzio, Maranesi puntualizza sul nuovo gruppo di centro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il mio impegno, al momento, prosegue nel gruppo misto, all’interno della maggioranza, in sostegno del Sindaco De Angelis e dell’Amministrazione Comunale, per dare seguito all’attuazione del programma di governo scelto dai cittadini di Anzio. Non sono alla ricerca di incarichi, per me o per altri, ma sono impegnato nel proseguo dell’azione amministrativa, per risolvere le problematiche delle persone e nella realizzazione di nuove opere e servizi per la Città di Anzio. Dal punto di vista politico ritengo fondamentale la costruzione di un polo centrista, all’interno della maggioranza, finalizzato a rappresentare gli elettori moderati, riformisti e liberali del nostro territorio”. E’ la precisazione del consigliere comunale del gruppo autonomo, Marco Maranesi, in riferimento ad alcune notizie stampa e alla formazione di una federazione politica di centro nella maggioranza consiliare. “Non ho partecipato al voto sul Bilancio – termina Maranesi -, pur condividendone gli obiettivi, per una divergenza di vedute rispetto agli emendamenti, poi superata dopo un positivo e chiarificatore incontro con il Sindaco”.