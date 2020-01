Anzio, il centro fa gruppo con Udc e Forza Italia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il partito dell’UDC, nelle persone di Roberto PALOMBA e Roberta CAFA’, si ritengono soddisfatti dell’accordo di collaborazione raggiunto con i partiti di Forza Italia ed il Gruppo Autonomo del Consigliere Marco MARANESI, finalizzato a supportare ancor più l’Amministrazione DE ANGELIS.

I Consiglieri UDC, hanno responsabilmente votato il bilancio del Comune di Anzio, con l’impegno da parte del Sindaco di portare avanti alcuni punti del loro programma condivisi all’ingresso dei Consiglieri stessi nella Maggioranza. L’indirizzo programmatico dell’UDC si caratterizza nella rivalutazione delle periferie, la sulla sicurezza sul territorio e il rilancio turistico. Le tematiche sottoposte al Sindaco difatti, riguardano: Riqualificazione del Piazzale sito in Via Cipriani, al fine di creare un decoroso ingresso al quartiere, attraverso la creazione di spazi di aggregazione; Fondo da destinarsi alla risagomatura delle strade bianche nelle periferie, volto a consentire al momento un più facile transito dei veicoli, in attesa di una futura programmazione che prevederà l’applicazione di un manto bituminoso in asfalto; Fondo da destinarsi alla creazione di Convenzioni con gli asili nido del territorio, per dare assistenza ai bimbi più piccoli, al fine di coadiuvare le famiglie bisognose, attraverso un servizio a loro dedicato. Creazione di una rete di sorveglianza, attraverso l’installazione di telecamere a circuito chiuso, collegate direttamente con le Forze dell’Ordine; Proposta di costituire un “Comitato dedicato ai Gemellaggi”, avente la funzione di coinvolgere tutte le categorie presenti sul territorio anziate, al fine di accrescere la qualità degli interscambi culturali, commerciali, sociali, gastronomici e turistici.