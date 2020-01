Anzio, buche non transennate a via Aldobrandini ridotta a mulattiera - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Le condizioni del manto stradale di via Aldobrandini, dopo vari lavori di rifacimento, continuano a destare preoccupazione nei cittadini. La sovrintendenza ha fermato i lavori e la strada è ridotta ad una mulattiera. Fuori il parrucchiere sulla via, c’è una buca enorme non transennata, dove in molti hanno rischiato di cadere rovinosamente. Gli stessi utenti di Villa Albani che ospita 4 centri con persone portatrici di handicap hanno serie difficoltà a percorrere la strada a piedi o in carrozzina. Una situazione critica, in pieno centro storico che non riesce ad essere sbloccata.