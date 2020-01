L’editoriale del direttore: BOTTI D’INIZIO ANNO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mentre l’Australia brucia e vengono arrestati piromani dell’altro mondo, anche minorenni, nel Medio Oriente scoppia l’ennesima guerra con più morti ai funerali che sotto i missili, mentre la lotta fratricida tra i libici alimenta gli appetiti al gusto di petrolio. Non c’è altro da aggiungere, se non che il primo colpo in batteria per i profughi è venuto dal cielo, piuttosto che in terra o tra i flutti, perché un aereo stracarico, diretto in Ucraina è precipitato appena dopo il decollo a Teheran. La concitazione del momento non fa che accrescere l’incognita legata all’intemperanza, all’istinto animale che spesso prevale sul raziocinio cinico e perverso con cui l’uomo si distingue nel compiere le peggiori azioni. Tra il Marchese Donatien-Alphonse-François de Sade e il Barone Leopold von Sacher-Masoch chi scegliereste? Entrambi pericolose canaglie, di cui Justine e Gaia non possono essere che vittime…