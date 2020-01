Anzio, minidiscarica in centro: Un cittadino scrive alla Dirigente Santaniello - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, un cittadino invece che usare Fb è passato ai fatti, inviando una Pec alla dirigente Angela Santaniello, riportando la drammatica situazione di degrado di Via Breschi. Nell’area segnalata si trova una “mini-discarica” in corrispondenza dei contenitori dei vestiti usati in pieno centro cittadino, a ridosso delle abitazioni, di una scuola e degli stessi uffici comunali. Nel documento si richiedono tutte le azioni volte alla risoluzione tempestiva del problema. In mancanza, di un riscontro saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie. Un’azione intrapresa tuona il cittadino: “per il rispetto del normale servizio di pulizia delle strade per cui i cittadini pagano le imposte comunali. “