Nettuno, grande successo per la “Befana Solidale” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande successo della “Befana solidale” organizzata dall’assessore Maddalena Noce, presso l’oratorio di Santa Barbara a Nettuno, l’evento supportato dal progetto dell’Associazione per diversamente abili “Nicla mille storie A. P. S” e magicamente interpretata da Marwey Danza Marcoeweyda con il “Gran ballo delle principesse Disney” Con la partecipazione dei supereroi Marvel ed l’importante contributo dei clown della croce rossa, ha riscosso gli applausi dei bambini accorsi in massa alla manifestazione con il grande epilogo della pesca di giocattoli e calze regalati a tutti i bimbi presenti. Determinante la collaborazione del centro anziani Franco Romani per tutto l’evento.

Intervenuto a portare i suoi saluti Alessandro Coppola Sindaco di Nettuno, il consigliere regionale Antonello Aurigemma, e alcuni consiglieri comunali, tra cui Mario Esposito e Tiziana Ginnetti.