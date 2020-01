L’editoriale del Direttore: E’ LA SOLITA STORIA DEL PASTORE… - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E sì care ragazze e ragazzi, forse bisognerebbe fregarsene, ma è difficile assumere l’atteggiamento degli allocchi, sì quelli imbambolati, che danno l’impressione di nulla avvertire e a tutto credere. Siamo preda quotidiana, continua di cantastorie e le facciate ufficiali del sistema non fanno una piega, salvo qualche accenno a misteri gaudiosi. Per cui, le morti tragiche o se preferite l’eliminazione in altri termini di personaggi e situazioni scomode in casa nostra, come nelle altrui, finiscono sempre per essere attribuite a fenomeni criminali pittoreschi tra coppole, masserie e pizzini, logge spurie e fenomeni di bradisismo ideologico a destra e a sinistra. Quel che sorprende è la rozzezza del confezionamento e l’idea che di gonzi ce ne siano più di quanti non ne appaiano, a tutti i livelli, compresi quelli di governo. Per cui, adesso che senza infingimenti, un personaggio, tra una buca e l’altra di un golf game, ha dato l’ OK – da lui stesso reso pubblico – per una esecuzione pubblica, quella del generale iraniano Qasem Soleimani , la cartina di tornasole e la prova del nove danno esito confermativo, circa il rischio capitale del gioco quando si fa duro, tanto quanto quello che riguardò Giulio Cesare, Marco Tullio Cicerone, Abraham Lincoln, Jean-Paul Marat, Giacomo Matteotti, i fratelli Rosselli, Lev Trockij, Benito Mussolini, Enrico Mattei, John e Robert Kennedy, Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Martin Luther King, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Saddam Hussein, Muammar Gheddafi, Jamal Ahmad Khashoggi ed altre migliaia di scomodi personaggi, comunque soccombenti, che pure hanno fatto La storia. Se penso alle Procure che mettono in mora i comportamenti del Salvini ministro e in particolare per la vicenda “Gregoretti”, mi viene da ridere e spontaneo immaginare quello che dovrebbe essere un ipotetico provvedimento a carico del Tycoon. L’eliminazione fisica dell’avversario è la soluzione radicale di un conflitto d’interessi, spesso mascherata ideologicamente, tanto quanto il terrorismo di comodo ed altre operazioni realizzate in laboratorio, di cui il mondo paga da sempre le conseguenze a cominciare dalle impennate dei beni rifugio ed energetici, come oro e petrolio.

