Anzio, i volontari insorgono: I sacchi della pulizia delle spiagge sono ancora lì - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dal 29 dicembre fino alla giornata di ieri, nessuno ha portato via i rifiuti raccolti da volontari ed associazioni sulle spiagge di Anzio. Nei due giorni di bonifica ambientale, sono circa un centinaio le persone che hanno dedicato il weekend delle feste natalizie per la salvaguardia dell’ambiente. Cumuli di rifiuti a causa della mareggiata, avevano invaso gli arenili producendo un effetto discarica. Oltre 1300 kg di immondizia e 200 sacchi raccolti con fatica, sono rimasti sulle spiagge, in zona Tor Caldara e Lavinio. Anche ad Anzio i sacchi raccolti dagli stabilimenti balneari, fanno ancora da cornice sulla passeggiata. I volontari insorgono ed indignati stanno postando in queste ore sui social, le foto dei sacchi accatastati da quasi 10 giorni.