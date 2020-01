Anzio, ordinanza per il muro pericolante vicino Stella Maris: pericolo per l’incolumità pubblica - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, dopo le diverse segnalazioni del 25 dicembre, di cittadini, ambientalisti di Upa ed articoli di stampa del nostro giornale, in merito ad una parete di cemento pericolante nelle immediate vicinanze dell’Istituto Stella Maris e dello stabilimento Lido del Corsaro, il comune ha emesso un’ordinanza che ha come oggetto: “Provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità. Muro pericolante su arenile in concessione Istituto Stella Maris – Via Ardeatina 91, Anzio.

IL SINDACO

Visto il sopralluogo effettuato dal corpo di polizia locale in data 27.12.2019 con la quale è stato verificato uno stato di pericolo nell’arenile sottostante l’Istituto Stella Maris N. S. della Mercede, sito in Anzio, via Ardeatina 91, per il cedimento di parte del muro adiacente, posto su proprietà privata;

Ritenuto opportuno interdire l’accesso ed il transito nell’arenile medesimo per tutto il tratto della concessione demaniale marittima num. 02/2017, per un fronte mare di ml. 120,00 circa;

Visto il d.l. 92/2008, conv. in l. 125/2008;

Visto l’art. 650 del c.p.;

Informato il Prefetto di Roma e la cittadinanza;

Visti gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i; Visto lo statuto;

RENDE NOTO

CHE L’ARENILE SOTTOSTANTE LA PROPRIETA’ PRIVATA DELL’ISTITUTO STELLA MARIS – SITO IN VIA ARDEATINA, E’ INTERESSATO DA FENOMENI DI CROLLI/SMOTTAMENTI DELLA FALESIA E DEL MURO DI PROTEZIONE ESISTENTE

ORDINA

IL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO NEL TRATTO DI ARENILE SOTTOSTANTE LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO STELLA MARIS N.S. DELLA MERCEDE, PER UN FRONTE MARE DI CIRCA 120,00 M.L. FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il Sindaco

Ordinanza n. 59 /2019 del 27 dicembre 2019

DISPONE

– all’ufficio LL.PP.e Manutenzione l’interdizione dell’arenile sottostante con l’installazione della presente ordinanza ed ogni altro accorgimento necessario al fine di segnalare lo stato di pericolo, a salvaguardia della pubblica incolumità;

– il comando di Polizia Locale resta incaricato della vigilanza sull’ottemperanza della presente ordinanza e di comunicare eventuali manomissioni o danneggiamenti degli avvisi di pericolo e/o delimitazioni posti nei luoghi interessati.