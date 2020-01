Anzio, la Befana tra cielo e mare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Dal cielo al mare, la Befana di Anzio continua a stupire…L’Epifania sarà una delle prime date che resterà nella storia di Anzio 2020, grazie allo spettacolare intervento di curiose befane che hanno concluso il ricco programma di attività natalizie curate dall’Amministrazione De Angelis e personalmente condotto dall’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Spettacolo, Valentina Salsedo. La seconda edizione della “Befana vien dal cielo” che ha visto con il naso all’insù oltre tremila persone, si è svolta registrando oltre le aspettative in termini di effetto e partecipazione. Presso la Pineta della Gallinara, nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, sono giunte dagli acrobatici deltaplani e parapendii le simpatiche befane per portare le calzette a tutti i bambini,accolte dall’Assessore Valentina Salsedo, dal Vice Sindaco Danilo Fontana ed dai consiglieri Comunali Walter Di Carlo e Massimiliano Marigliani, insieme alle migliaia di persone presenti. Nella mattinata anche ad Anzio Colonia, grazie all’Associazione Antium MMXIX e curiose befane a bordo di un trenino hanno rallegrato le vie del quartiere, distribuendo calzette con dolciumi e carbone ai più piccoli, stupiti dalla loro vivacità. Una rassegna di eventi, quella dell’Epifania che ha concluso magistralmente il periodo natalizio, mantenendo intatte le tradizioni italiane ed invitando alla riscoperta dei valori che il Natale rende esclusivi, quali il piacere di condividere momenti magici, lo spettacolo sotto le più svariate forme: danza, suoni, luci, magia. Un evento reso possibile, come affermato da Valentina Salsedo, grazie alla collaborazione preziosa di tante realtà, tra volontari e Forze dell’Ordine. Doveroso è il ringraziamento al Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per avermi consentito di realizzare il programma nella Città di Anzio, a lavoro svolto dai dipendenti degli uffici comunali che hanno lavorato per la realizzazione degli eventi, alla Polizia Locale, alla Scuole di Danza del territorio ed alle Associazioni che hanno proposto brillanti esibizioni nelle piazze, per oltre un mese di attività. Uno straordinario risultato che desidero condividere con tutti coloro che si sono distinti affinché queste festività fossero veramente esclusive.

Ma il vero ringraziamento – ha concluso Valentina Salsedo – va ai genitori delle migliaia di bambini che hanno creduto nelle Istituzioni, scegliendo Anzio con le sue bellezze, con i suoi colori, con le sue attività commerciali e con il suo bagaglio di valori, per far trascorrere ai propri figli delle vacanze di Natale speciali, riscoprendo le vere ricchezze, di cui noi cittadini andiamo fieri, che la rendono meta preferita del litorale romano”.

Info: pagina facebook: “Natale sul Mare”.