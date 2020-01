Anzio, ultimo giorno di eventi con la Befana tra mare, trenino e deltaplano - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Oggi ultimo evento del programma del “Natale sul Mare”. Protagonista di tutta la giornata è stata la Befana che è arrivata ad Anzio dal mare, a bordo di una piccola e caratteristica imbarcazione al Molo Innocenziano grazie alla collaborazione dei “101 Events” e della “Capo d’Anzio SpA”. Dopo essere stata accolta, ha iniziato a girare con i trampoli per il centro della città donando caramelle a tutti i bambini. Non sono mancati selfie con la Befana e ed il trucca bimbi in Piazza Pia per i più piccini. Nel pomeriggio grande spettacolo di chiusura con il divertentissimo Coca Cola e spiedino, che hanno intrattenuto a suon di risate i piccoli e i grandi. Sono seguiti gli spettacoli dei personaggi Disney e delle Befane tra musica e magia e tante foto, diretti dalla Marwey danza. A chiudere la serata con un applauso da parte della folla di spettatori in piazza Pia, il video mapping proiettato sulla chiesa dei SS Pio e Antonio. Le attività dedicate all’Epifania proseguono oggi 6 gennaio con altri due appuntamenti. Questa mattina dalle ore 10 nel Quartiere Marconi in piazza Ardea ci sarà la consegna della calza ed il trenino della Befana e dalle 10,30 alle 12:30 nel quartiere di Anzio Colonia, arriveranno le befane a bordo del trenino che percorrerà Viale Marconi invitando i bambini e distribuendo caramelle. Nel pomeriggio, visto il grande successo dello scorso anno della “Befana vien dal cielo”, le streghe buone arriveranno alla Pineta della Gallinara con i deltaplani a distribuire dolciumi e calzette per tutti. Ad accoglierle le animazioni di Coca Cola e Spiedino.