Ieri, puntuale il tributo di straordinaria energia positiva per i MEDITERRANEAN FAIR PLAY AWARD. I cittadini di Sassari hanno affollato il Teatro Comunale per un evento dal forte significato simbolico, volto alla causa della riconciliazione tra i popoli che hanno in comune i territori a cornice del Mare Nostrum. La solidarietà e la pace attraverso i valori espressi con il fair play, questo il messaggio partito verso chi rischia la guerra…