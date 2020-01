A Nettuno arriva la Befana tra cortei, clown e feste - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DOMANI IL CORTEO DEI MAGI IN COSTUME E IL PRESEPE VIVENTE. IL 6 GENNAIOPARCO GONFIABILE IN PIAZZA BATTISTI, LE BEFANE TRAMPOLIERE AL BORGO E LO SPETTACOLO DI CLOWNERIA AL FORTE SANGALLO

Programma ricco di eventi a Nettuno in occasione della Festa dell’Epifania. Alle 15 inizierà il caratteristico corteo dei Magi con i figuranti in costume dell’Associazione La Stella del Mare che partiranno da Piazza San Giovanni, nel Borgo Medievale, e percorreranno l’intero centro di Nettuno fino a raggiungere intorno alle 18,30 il presepe vivente Nativity organizzato dall’Ente Nettunese Sacre e rappresentazioni in Piazzale San Rocco, davanti al Santuario di Nostra Signora delle Grazie.

Non solo la cavalcata dei Magi che coinvolgerà l’intero centro di Nettuno, ma anche tanti altri eventi per tutti i gusti nella giornata di domani, domenica 5 gennaio. Alle 15divertimento e risate presso l’Area Chiosco “La Pecora Nera” con lo spettacolo de “I Carta Bianca” dal titolo “Una Pazza Befana”. Musica e danza protagonista, invece, in Piazza Marconi. Alle 15,30 si esibiranno gli allievi della “Gemy School” nello spettacolo “Christmas Show”. A seguire lo spettacolo di ballo dell’Associazione Dance Point. Al Forte Sangallo, presso l’Antica Dimora di Babbo Natale, alle 16,30 è in programma il divertente e imperdibile Spettacolo di clowneria. Nel giorno dell’Epifania imperdibile appuntamento per i bambini con il Parco Gonfiabile che sarà allestito in Piazza Cesare Battisti dalle 11 alle 19. Presenti anche gli spazzacamini che regaleranno sculture di palloncini e la Befana che distribuirà dolci e caramelle a tutti i presenti. Alle 16la Befana sarà anche al Forte Sangallo nell’Antica Dimora di Babbo Natale. Le Befane trampoliere, poi, saranno protagoniste al Borgo Medievale di Nettuno grazie all’evento organizzato dalla Cst Danza. Alle 18,30 il classico concerto dell’Epifania tenuto dalla Corale Città di Nettuno presso la Collegiata San Giovanni. Continuano anche gli appuntamenti con “Il Natale Solidale”. I 6 Gennaiodalle ore 14.30 alle ore 17.30in programma l’iniziativa “L’albero della Solidarietà”, un progetto realizzato dal centro sociale “Franco Romani con il “raduno sotto l’albero” e la consegna di doni e dolci da parte della befana. Allieteranno l’ iniziativa “ la Sfilata ed il gran ballo delle principesse” realizzato dall’associazione NICLA Millestorie; Collaborerà all’iniziativa anche l’associazione ANDOS. L’evento si terrà presso la parrocchia di Santa Barbara Via San Benedetto Menni, 1. Sempre nel giorno dell’Epifania, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, ci sarà l’iniziativa dell’associazione Nati due volte presso la sala parrocchiale di San Giacomo in Via della chiusa Nettuno, con l’arrivo della Befana.