L’editoriale del Direttore: IL FAIR PLAY PER LA PACIFICAZIONE MEDITERRANEA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Mentre si alzano angoscianti venti di guerra, questa sera, nel Teatro Comunale di Sassari esaurito e in collaborazione con La Nuova Sardegna, si terrà una grande convention di sport, spettacolo cultura e solidarietà – in nome della riconciliazione mediterranea – con l’edizione 2019 del MEDITERRANEAN FAIR PLAY AWARD. Si tratta di un’altra tessera del mosaico di iniziative legate al progetto Mediterranean Fair Play Reconciliation, lanciato nel 2017 ad Alghero e Roma e che da ruolo allo sport con i suoi valori etici e le sue risorse umane, utilizzando il patrimonio di relazioni amicali generate nell’ambito degli stessi Giochi del Mediterraneo, iniziati nel 1947, in Egitto, dopo la catastrofica Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente ci sarò, con il Vice Presidente del CNIFP, Franco Cassano, e sarà l’occasione per incontrare e premiare personaggi straordinari che, come quelli recentemente ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale, fanno diversa la collettività del nostro Paese.