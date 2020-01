Anzio, l’atleta investito in via Ardeatina e portato all’ospedale San Camillo di Roma è stato operato. Le gravi ferite riportate al volto, al bacino e alla testa hanno richiesto un intervento d’urgenza. Il 45enbe residente a Nettuno, è stato investito in zona Anzio Colonia da un 33enne di Pomezia, risultato positivo all’alcool test a cui in passato era già stata ritirata la patente. L’uomo è stato accusato di lesioni gravissime, l’atleta invece resta in prognosi riservata.