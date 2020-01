Anzio, le difficoltà dei disabili in via Aldobrandini e per le strade del centro - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In questi giorni, sono in molti ad averci segnalato i lavori di via Aldobrandini rimasti incompiuti. Una questione che colpisce maggiormente i cittadini con handicap. La Città conta molti disabili come del resto Villa Albani, che ospita tre centri ed un quarto nelle vicinanze. Ragazzi ed adulti con gravi problemi di deambulazione, ogni giorno hanno difficoltà con le loro famiglie per uscire a passeggio. Ci racconta un genitore: “Non è facile percorrere una strada distrutta in carrozzina o portare sotto il braccio chi cammina con estrema difficoltà. La via che porta al centro, oltre ad essere dissestata, non ha marciapiedi e neanche in molti punti gli opportuni scivoli. È pesante tirare su il peso delle carrozzine con i propri cari dentro per metterle sul marciapiede.” Inoltre in centro, come abbiamo ampiamente scritto, solo due attività commerciali hanno bagni a norma per chi è invalido. In una scala di valori le persone che hanno capacità fisiche ridotte, dovrebbero essere la priorità, ma purtroppo non è questo il caso.