Il 2020 si apre con nuovi traguardi centenari. La signora Vita Italia Di Liberto, ha festeggiato ieri i suoi 106 anni. Vita Italia Di Liberto è nata in Tunisia il 1 Gennaio del 1914, ed ha vissuto quasi tutta la sua vita ad Anzio in località Lavinio. In questo nuovo anno, ha raggiunto e superato il secolo di vita. Buon compleanno dalla Redazione dell’Eco del Litorale.