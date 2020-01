Grande successo per i concerti della città di Nettuno: Oggi Tributo ai Queen - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande successo per i concerti della città di Nettuno. Dopo il concertone del 31 dicembre della cover di Renato Zero di Roberto Icaro e l’esibizione del comico Alessandro Serra, è stata la volta del concerto gratuito di inizio anno in piazza Cesare Battisti di Joyce Taylor e l’Italian Gospel. Una scelta che ha visto ha visto una buona partecipazione di pubblico, nonostante sia stata a ridosso del Capodanno. Ieri invece sì è esibita la Tribute Band di Ligabue ed oggi grande attesa per il tributo ufficiale ai Queen. La musica a Nettuno ha risvegliato la città, che in questi giorni si prepara anche a ricevere una nuova ondata di affluenza per l’inizio dei saldi di domani.