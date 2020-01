Anzio, l’atleta investito è al San Camillo in condizioni gravi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, sono gravi le condizioni dell’atleta investito ieri sulla Via Ardeatina. L’uomo per le gravi ferite riportate alla testa è stato trasferito dagli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno all’ospedale romano San Camillo. La Peugeot grigia che lo ha investito sulle strisce pedonali, era guidata da un uomo di 40 anni a cui in passato era già stata ritirata la patente per guida in stato di alterazione. Al momento non si conoscono altri particolari perché al comando della polizia locale che è intervenuto sul posto, non risponde nessuno. Tanta la preoccupazione di amici e familiari per le condizioni critiche dell’atleta . Il corridore è stato investito sulle strisce pedonali, all’altezza della caserma di Santa Barbara e l’Hotel dei Cesari. Sull’asfalto una scarpa da ginnastica, nel punto dove è stata drammaticamente fermata la sua corsa.