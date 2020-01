Anzio, gravissimo incidente in via Ardeatina: Investito un atleta - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, circa un’ora fa un atleta è stato investito sulla via Ardeatina all’altezza dell’Hotel dei Cesari. Dalle prime ricostruzioni, il gravissimo incidente è avvenuto mentre l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’automobile sopraggiunta in quel momento lo ha preso in pieno. Immediati i soccorsi che hanno subito trasportato l’uomo, presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Le sue condizioni sono serie. A ricostruire la dinamica dell’incidente la polizia locale di Anzio presente sul posto.