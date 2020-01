Capodanno con il botto e con i botti per la città di Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Rimonta di Capodanno per la città di Nettuno, grazie agli eventi della serata di ieri, che hanno visto la partecipazione di oltre tremila persone. Un finale ed un inizio d’anno con il botto, che ha compensato in parte le tante polemiche sulla scelta delle luminarie della giunta Coppola. La grande partecipazione di pubblico è stata dovuta anche alla mancanza di altri eventi. Infatti nella vicina Anzio, il concerto di fine anno è stato annullato per mancanza di operatori della polizia locale. Nonostante il freddo, i cittadini hanno aspettato la mezzanotte con la cover di Renato Zero ed il comico Alessandro Serra. A chiudere la serata i ringraziamenti e gli auguri degli assessori Alessandro Mauro, Camilla Ludovisi e della consigliera Martina Armocida con Marcello Armocida della Proloco. Unica nota dolente della serata invece, è stata che i cittadini non hanno assolutamente rispettato l’ordinanza del Sindaco, che vietava i botti di Capodanno ed hanno fatto esplodere tantissimi giochi pirotecnici in pieno centro sotto gli occhi di tutti.