Anzio, Marracino (Italia Viva): Più tasse e meno servizi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’ultimo C.C. dell’anno prevedeva l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, nel quale l’amministrazione comunale ha previsto la conferma della forte tassazione che ormai da anni i cittadini di Anzio sono costretti a subire, con incrementi che gravano sulle famiglie per usufruire del servizio mensa e del settore della raccolta e smaltimento rifiuti. Un’amministrazione che tassa sempre di più, per spendere a debito a fronte di sempre meno servizi e sempre più scadenti. Un’amministrazione che sta spendendo oltre quello che realmente incassa esponendo l’Ente ad un indebitamento che graverà nei prossimi anni sempre sui cittadini. Abbiamo assistito al peggior C.C. da quando si è insediata questa amministrazione, con l’arroganza di sempre, l’impreparazione continua e con i soliti yes man sempre pronti ad obbedire come soldatini all’uomo solo al comando. E’ stato bocciato il mio emendamento in cui chiedevo all’amministrazione di inserire nel piano triennale delle opere pubbliche la costruzione di un asilo nido Comunale; che la sottoscritta insieme al partito che rappresento avremmo contribuito a far realizzare, cercando di portare sul territorio importanti risorse Regionali e Statali, per aiutare le famiglie sempre più in difficoltà economica nel mantenimento dei propri figli. E’ venuta fuori la vera sensibilità politica di questa amministrazione, che non ha nelle sue prerogative quella di dare un aiuto alle famiglie che non hanno la possibilità di mandare i propri figli negli asili nido, o peggio non fanno figli. Nei prossimi giorni presenterò un ordine del giorno e una richiesta di C.C. dove chiederò all’assise di approvare un atto di indirizzo per la costruzione di un asilo nido Comunale aperto a tutti i bambini dove le risorse finanziarie arriveranno da Enti superiori. Per il nuovo anno aspettiamo di sapere pubblicamente notizie sulla revoca della concessione da parte della Regione Lazio e sulla Capo d’Anzio spa.

Firmato

Anna Antonietta Marracino

Capogruppo ITALIA VIVA