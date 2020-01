Anzio, Bagno di Capodanno: In 168 a tuffarsi al grido di “Anzio” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anzio, questa mattina allo stabilimento balneare Dea Fortuna, in 168 hanno affrontato le acque gelide per rispettare la tradizione del tuffo in mare di Capodanno. Un appuntamento imperdibile seguito da centinaia di cittadini. Presenti all’evento il Sindaco di Anzio Candido De Angelis e l’assessore alle politiche sociali Velia Fontana. Il più anziano a tuffarsi è stato Pio Pollastrini di 87 anni e le più giovani due bimbe di due anni. La corsa in acqua è partita in una splendida giornata di sole al grido di guerra: “Anzio” e “Chi non salta Nettunese è” Una tradizione quella del bagno di Capodanno importante, che cresce sempre di anno in anno.

A girare un reportage con gli interventi dei partecipanti all’evento Alessandro Sepe:

https://m.facebook.com/106696760810423/videos/469528577041480/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fpermalink.php&_rdr